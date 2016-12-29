17 пожаров за сутки ликвидировано в Приморье

В регионе спасено два человека

Владивосток, четверг, 29 декабря , РИА Vladnews.

В период с 28 по 29 декабря на Дальнем Востоке ликвидировано более 40 возгораний, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВРЦ МЧС России.

По оперативной информации источника,44 пожара ликвидирована на территории Дальнего Востока, 33 из них в жилом секторе. Наибольшее количество пожаров произошло в Приморском крае – 17 пожаров.

Всего за прошедшие сутки в регионе на пожарах спасено 2 человека.

Для ликвидации загораний и пожаров в регионе привлекались 529 человек и 144 единицы техники.

По данным спутникового мониторинга Владивостокского филиала ФГБУ НЦУКС по состоянию на 7 часов утра на территории Приморского края тепловых аномалий не выявлено.