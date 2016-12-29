Родным погибших в авиакатастрофе начали выплачивать страховые суммы

Пособия будут выплачены в кратчайшие сроки

Владивосток, четверг, 29 декабря , РИА Vladnews.

Страховая компания начала выплату страховых сумм родным погибших в авиакатастрофе в Краснодарском крае, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Сообщается, что заявления на страховые выплаты на данный момент поступили от родных 61 погибшего в авиакатастрофе. Первые выплаты уже были произведены.

По данным страховой компании, семье каждого погибшего военнослужащего выплатят в общей сложности более 5,8 млн рублей, из которых 2,337 млн рублей – страховая выплата и 3,506 – единовременное пособие. Пособия будут выплачены в кратчайшие сроки.

Как стало известно, власти Москвы также выделят по 65 млн рублей из городского бюджета для единовременных выплат семьям жертв крушения самолета. Родственники погибших, которые проживают в Москве, получат по 1 млн рублей.

Как ранее сообщало РИА VladNews, в воскресенье, 25 декабря, в Краснодарском крае потерпел крушение самолет Ту-154, на борту которого находились 92 человека. Все они погибли.