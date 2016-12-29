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Из-за вспышки гриппа в Приморье закрывают детсады и школы

Карантин установлен в более чем в 150 образовательных учреждениях
Фото: penza-n.ru Фото: penza-n.ru
Владивосток, четверг, 29 декабря , РИА Vladnews.

Из-за всплеска заболеваемости гриппом в Приморье закрывают детсады и школы; уже полностью приостановлена деятельность четырех детских садов, частично - 123 садиков (в них на карантин закрыты 148 групп). Кроме того, не учится из-за карантина 41 класс в 26 школах региона, сообщает РИА VladNews.

Вспышка заболевания зарегистрирована в детской группе "от рождения до 2 лет": в Лесозаводске - на 18,1%, Чугевском районе – на 7,6% Кавалеровском районе - на 12,2%, Дальнегорском районе - на 23%, Кировском районе – на 47,5%, Пограничном районе – на 49,8%, Михайловском районе – на 54,2%.

В возрастной группе "от 3 лет до 6 лет"превышение эпидемического уровня заболевания зарегистрировано в Пожарском районе – на 13,1%, Пограничном районе – на 32,1%, Черниговском районе – на 37,1%, Лазовском районе – на 44,2%, Михайловском районе - на 65,0%.

Но наихудшая ситуация - в Ольгинском районе края: там заболела в 2 раза больше детей дошкольного возраста, чем предусмотрено эпидемическим порогом (в возрастных группах "0-3" и "3-6" лет).

Что касается общей картины заболеваемости гриппом в регионе, то эпидемический уровень превышен на 13,8%, страдают в основном дошкольники. Преобладает вирус A (штамм H3N2) - он выявлен в 37 случаях. Грипп типа В выявлен у четырех человек (6% из числа обследованных).

Вместе с вирусами гриппа по Приморью циркулируют и вирусы негриппозной этиологии (РС-вирусы, риновирусы, аденовирусы, вирусы парагриппа). По Владивостоку превышение эпидемического порога среди населения зарегистрировано на 5,47 %, в Уссурийске - на
7,3%, в Пограничном районе - на 30,7%, в Михайловском районе – на 28,6 %, Ольгинском - на 20,6 %, Кировском - на 8%, а в Чугуевском районе – на 6,5 %.

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