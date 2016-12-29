Жители Владивостока, угрожая пистолетом, ограбили гаражный кооператив

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, четверг, 29 декабря , РИА Vladnews.

В отдел полиции обратился житель Владивостока, который сообщил, что неизвестные разбили окно охранной будки и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовали передать им всю имевшуюся наличность. Завладев денежными средствами, злоумышленники скрылись, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые опросили потерпевшего, осмотрели место происшествия и изъяли записи с камер видеонаблюдения.

Ориентировка с приметами грабителей была передана всем постам полиции.

В ходе розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 20-летнего и 35-летнего жителей Дальнереченска, которые дали признательные показания.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».