Во Владивостоке за сутки наказали 19 таксистов 10:39, 29 декабря Во Владивостоке за сутки наказали 19 таксистов (Эксклюзив)
Эвакуатор сам устроил себе проблемы, разбив ценный груз 10:18, 29 декабря Эвакуатор сам устроил себе проблемы, разбив ценный груз
Владивостокский водитель испортил себе лицо, въехав в столб 09:59, 29 декабря Владивостокский водитель испортил себе лицо, въехав в столб (Эксклюзив)
Новостная лента
Декабрь, 29 четверг
10:55
Адвокаты главы Владивостока обжалуют его арест в Верховном суде Эксклюзив
10:55
Чем запомнится приморцам уходящий год? Эксклюзив
10:55
Приморье-2016: Год политических скандалов и тигров Эксклюзив
10:48
Жители Владивостока, угрожая пистолетом, ограбили гаражный кооператив
10:39
Во Владивостоке за сутки наказали 19 таксистов Эксклюзив
10:36
Еще три тела обнаружены на месте крушения Ту-154 в Краснодарском крае
10:18
Эвакуатор сам устроил себе проблемы, разбив ценный груз
09:59
Владивостокский водитель испортил себе лицо, въехав в столб Эксклюзив
09:56
В сети появилось видео обследования водолазами обломков самолета Ту-154 Видео
09:51
Найдено место, где конопля не "работает"
09:48
​Сергей Черкасов подарил картину читателям газеты «Владивосток» Фото
09:38
Война делает приматов счастливыми, - ученые
09:34
Жители Приморья осуждены за выращивание наркосодержащих растений
09:30
В конкурсе «Молодой специалист года» приняли участие Профсоюза образования
09:27
На Дальнем Востоке станет больше китайцев
09:18
В Китае умер самый старый в мире самец панды
09:14
Портрет россиянина-2016
09:04
Гороскоп на 29 декабря
08:53
Французкое издание высмеяло крушение самолета Ту-154 в Краснодарском крае Фото
08:33
Часть Владивостока останется без света в четверг, 29 декабря Адреса
08:28
Во Владивостоке сегодня -8°C
08:00
Профсоюзные лидеры Приморья поздравляют своих коллег с наступлением Нового года
06:25
Пятнадцатилетняя девочка упала в мусоропровод в Москве
05:40
Воспитанников реабилитационного центра поздравили с Новым годом Фото
04:04
Во Владивостоке прошла жеребьевка команд на турнир по дворовому хоккею Фото
02:41
«Новогоднее поздравление» ждёт горожан на центральной площади Владивостока
01:14
Ротвейлер загрыз пятилетнего ребенка в Бурятии
00:02
Подросток задушил 12-летнюю девочку в Москве
Декабрь, 28 среда
23:01
Новогодний праздник состоялся в клубе «Антресоль» Молодежного ресурсного центра Фото
22:28
Медики: Январь — самый смертоносный месяц в году
21:38
​Владимир Чижов: К пересмотру санкций против РФ в Европе многие уже готовы
20:22
Почти три миллиона туристов посетили Приморье в 2016 году
19:41
Адвокат: Мэра Дальнегорска обвинили в "чрезмерной щедрости" Эксклюзив
Где вы планируете отметить Новый год?

Электронные версии
4061 (197) от 28 декабря 2016 Электронная версия газеты Владивосток
Встречаем важную птицу
«Почтенное общество» и еще 16 команд сразятся за Кубок главы Владивостока
За паспортом – после праздников
В новогоднюю ночь с легким морозцем
Отсутствие материалов дела у обвинения не помешало суду оставить Игоря Пушкарева под стражей
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Происшествия

Жители Владивостока, угрожая пистолетом, ограбили гаражный кооператив

Возбуждено уголовное дело
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, четверг, 29 декабря , РИА Vladnews.

В отдел полиции обратился житель Владивостока, который сообщил, что неизвестные разбили окно охранной будки и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовали передать им всю имевшуюся наличность. Завладев денежными средствами, злоумышленники скрылись, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые опросили потерпевшего, осмотрели место происшествия и изъяли записи с камер видеонаблюдения.

Ориентировка с приметами грабителей была передана всем постам полиции.

В ходе розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 20-летнего и 35-летнего жителей Дальнереченска, которые дали признательные показания.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». 

comments powered by Disqus
Похожие новости
Еще три тела обнаружены на месте крушения Ту-154 в Краснодарском крае
10:36, 29 декабря 2016 Еще три тела обнаружены на месте крушения Ту-154 в Краснодарском крае

Поисковые операции продолжаются

Эвакуатор сам устроил себе проблемы, разбив ценный груз
10:18, 29 декабря 2016 Эвакуатор сам устроил себе проблемы, разбив ценный груз

Обстоятельства устанавливаются

Владивостокский водитель испортил себе лицо, въехав в столб
09:59, 29 декабря 2016 Владивостокский водитель испортил себе лицо, въехав в столб

Авария произошла около полуночи

В сети появилось видео обследования водолазами обломков самолета Ту-154
09:56, 29 декабря 2016 В сети появилось видео обследования водолазами обломков самолета Ту-154

Специалисты подняли еще один самописец

Жители Приморья осуждены за выращивание наркосодержащих растений
09:34, 29 декабря 2016 Жители Приморья осуждены за выращивание наркосодержащих растений

Подозреваемые дали признательные показания

Французкое издание высмеяло крушение самолета Ту-154 в Краснодарском крае
08:53, 29 декабря 2016 Французкое издание высмеяло крушение самолета Ту-154 в Краснодарском крае

Изображения были опубликованы в социальных сетях

Пятнадцатилетняя девочка упала в мусоропровод в Москве
06:25, 29 декабря 2016 Пятнадцатилетняя девочка упала в мусоропровод в Москве

Проводится проверка