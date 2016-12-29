Во Владивостоке за сутки наказали 19 таксистов

Нарушившие ПДД шоферы попали в "распростертые объятия" ГАИ

Владивосток, четверг, 29 декабря , РИА Vladnews.

Во Владивостоке за сутки на нарушении Правил дорожного движения попались 19 таксистов: в их отношении сотрудники ДПС составили протоколы, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города.

Всего за сутки в приморской столице было зарегистрировано 324 нарушения ПДД: водители не пропустили пешеходов 41 раз, припарковались не по правилам 19 водителей (на штраф-стоянку доставлено 5 авто). Составлены протоколы в отношении 13 водителей, перевозивших не пристегнутых детей, а также в отношении 15 владельцев "тонированных" авто.

Из нарушений, которые способны вызвать серьезную аварию, зафиксировано 12 случаев пьяной езды, выезд на "встречку", а также 6 случаев превышений скорости (эти авто были остановлены сотрудниками ГАИ).

ПДД нарушили 74 пешехода, а также 4 водителя автобусов.

Нарушение Правил дорожного движения привело владивостокцев к авариям в 76 случаях. Зарегистрировано 42 ДТП с материальным ущербом. Водители составили 13 европротоколов. В одном из ДТП пострадал водитель.