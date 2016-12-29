Специалисты подняли еще один самописец

Владивосток, четверг, 29 декабря , РИА Vladnews.

В сети появилось видео обследования водолазами обломков самолета ТУ-154 на дне Черного моря, который потерпел крушение 25 декабря, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

На видеозаписи запечатлен процесс осмотра предмета, который является частью потерпевшего крушения Ту-154 25 декабря в Краснодарском крае. Водолазы уже определили наибольшее скопление обломков, поэтому теперь известна точная точка падения самолета.

Сообщается, что со дна уже поднято множество обломков, которые транспортируют на берег. В ближайшее время будет произведена выкладка частей Ту-154.

Отмечается, что со дна специалисты подняли еще один бортовой самописец самолета. В настоящее время основная версия крушения лайнера - ошибка пилотирования.

Как ранее сообщало РИА VladNews, в воскресенье, 25 декабря, в Краснодарском крае произошло крушение самолета, на борту которого находились 92 человека. Все они погибли. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Специалисты продолжают поднимать со дна моря элементы самолета и тела погибших.