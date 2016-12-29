Владивостокский водитель испортил себе лицо, въехав в столб: 35-летний мужчина при ДТП сломал кости носа и получил ссадины на лице, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Авария произошла в среду в 23:30 в районе дома по Луговой, 47. Автомобиль ехал с Луговой на Баляева. Известно, что водитель автомобиля Toyota Corona Premio не справился с управлением. Теперь он находится на амбулаторном лечении.
Владивостокский водитель испортил себе лицо, въехав в столб
Авария произошла около полуночиВладивосток, четверг, 29 декабря , РИА Vladnews.
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