Авария произошла около полуночи

Владивосток, четверг, 29 декабря , РИА Vladnews.

Владивостокский водитель испортил себе лицо, въехав в столб: 35-летний мужчина при ДТП сломал кости носа и получил ссадины на лице, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Авария произошла в среду в 23:30 в районе дома по Луговой, 47. Автомобиль ехал с Луговой на Баляева. Известно, что водитель автомобиля Toyota Corona Premio не справился с управлением. Теперь он находится на амбулаторном лечении.