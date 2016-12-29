Эвакуатор сам устроил себе проблемы, разбив ценный груз 10:18, 29 декабря Эвакуатор сам устроил себе проблемы, разбив ценный груз
Владивостокский водитель испортил себе лицо, въехав в столб 09:59, 29 декабря Владивостокский водитель испортил себе лицо, въехав в столб (Эксклюзив)
На Дальнем Востоке станет больше китайцев 09:27, 29 декабря На Дальнем Востоке станет больше китайцев
Новостная лента
Декабрь, 29 четверг
10:24
Адвокаты главы Владивостока обжалуют его арест в Верховном суде Эксклюзив
10:24
Чем запомнится приморцам уходящий год? Эксклюзив
10:24
Приморье-2016: Год политических скандалов и тигров Эксклюзив
10:18
Эвакуатор сам устроил себе проблемы, разбив ценный груз
09:59
Владивостокский водитель испортил себе лицо, въехав в столб Эксклюзив
09:56
В сети появилось видео обследования водолазами обломков самолета Ту-154 Видео
09:51
Найдено место, где конопля не "работает"
09:48
​Сергей Черкасов подарил картину читателям газеты «Владивосток» Фото
09:38
Война делает приматов счастливыми, - ученые
09:34
Жители Приморья осуждены за выращивание наркосодержащих растений
09:30
В конкурсе «Молодой специалист года» приняли участие Профсоюза образования
09:27
На Дальнем Востоке станет больше китайцев
09:18
В Китае умер самый старый в мире самец панды
09:14
Портрет россиянина-2016
09:04
Гороскоп на 29 декабря
08:53
Французкое издание высмеяло крушение самолета Ту-154 в Краснодарском крае Фото
08:33
Часть Владивостока останется без света в четверг, 29 декабря Адреса
08:28
Во Владивостоке сегодня -8°C
08:00
Профсоюзные лидеры Приморья поздравляют своих коллег с наступлением Нового года
06:25
Пятнадцатилетняя девочка упала в мусоропровод в Москве
05:40
Воспитанников реабилитационного центра поздравили с Новым годом Фото
04:04
Во Владивостоке прошла жеребьевка команд на турнир по дворовому хоккею Фото
02:41
«Новогоднее поздравление» ждёт горожан на центральной площади Владивостока
01:14
Ротвейлер загрыз пятилетнего ребенка в Бурятии
00:02
Подросток задушил 12-летнюю девочку в Москве
Декабрь, 28 среда
23:01
Новогодний праздник состоялся в клубе «Антресоль» Молодежного ресурсного центра Фото
22:28
Медики: Январь — самый смертоносный месяц в году
21:38
​Владимир Чижов: К пересмотру санкций против РФ в Европе многие уже готовы
20:22
Почти три миллиона туристов посетили Приморье в 2016 году
19:41
Адвокат: Мэра Дальнегорска обвинили в "чрезмерной щедрости" Эксклюзив
19:36
Ученые смогли вылечить менопаузу у мужчин
19:05
Какая погода ждет владивостокцев в новогоднюю ночь?
18:33
Рождественские ярмарки состоятся во Владивостоке 5 и 6 января
Где вы планируете отметить Новый год?

Электронные версии
4061 (197) от 28 декабря 2016 Электронная версия газеты Владивосток
Встречаем важную птицу
«Почтенное общество» и еще 16 команд сразятся за Кубок главы Владивостока
За паспортом – после праздников
В новогоднюю ночь с легким морозцем
Отсутствие материалов дела у обвинения не помешало суду оставить Игоря Пушкарева под стражей
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Культура

​Сергей Черкасов подарил картину читателям газеты «Владивосток»

В предновогоднем номере «толстушки» всех читателей ждал подарок
Владивосток, четверг, 29 декабря , РИА Vladnews.

В предновогоднем номере «толстушки» газеты «Владивосток» всех читателей ждал подарок – календарь с картиной известного приморского живописца, заслуженного художника России Сергея Черкасова, сообщает РИА VladNews.

По просьбе редакции «В», Сергей Михайлович любезно разрешил сфотографировать свою новую работу – полотно с символом года, ярким, живым петухом, и использовать его для календаря.

Эта работа художника еще нигде не выставлялась, она была закончена буквально в день съемки, и потому читатели «В» в буквальном смысле получили в подарок эксклюзивную возможность полюбоваться и повесить в своих домах картину Сергея Черкасова.

Взглянуть на другие работы Сергея Михайловича можно в «Новой галерее», что на Семеновской, 9в. Сегодня там идет выставка пейзажей и натюрмортов Сергея Черкасова, а также фотографий, на которых художник запечатлен во время пленэров на берегу Японского моря, в тайге… Фотоработы выполнены издателем и другом художника Игорем Крюковым. 

comments powered by Disqus
Похожие новости
Новогодний праздник состоялся в клубе «Антресоль» Молодежного ресурсного центра
23:01, 28 декабря 2016 Новогодний праздник состоялся в клубе «Антресоль» Молодежного ресурсного центра

Встречать Новый год за пару дней до 31 декабря в кругу друзей из «Антресоли» становится традицией

Илья Авербух представляет: «Ледниковый период» в «Фетисов Арене»
15:41, 28 декабря 2016 Илья Авербух представляет: «Ледниковый период» в «Фетисов Арене»

4 марта зрители смогут увидеть выступление любимых чемпионов и участников телепроекта

Выставка Андрея Камалова глазами фотографа
13:23, 28 декабря 2016 Выставка Андрея Камалова глазами фотографа

Фоторепортаж на РИА VladNews

Рождественская выставка во Владивостоке
12:18, 28 декабря 2016 Рождественская выставка во Владивостоке

Фоторепортаж на РИА VladNews

Тематическая программа «Мечтай! Загадывай! Желай!» пройдёт во Владивостоке 31 декабря
15:16, 27 декабря 2016 Тематическая программа «Мечтай! Загадывай! Желай!» пройдёт во Владивостоке 31 декабря

Жителей и гостей города ждут интересные локальные площадки

Жители России просят Владимира Путина выдворить из страны Божену Рынску
11:22, 27 декабря 2016 Жители России просят Владимира Путина выдворить из страны Божену Рынску

Петиция размещена на сайте change.org

Тимати выложил в сеть видео с пьяным Лепсом
14:01, 25 декабря 2016 Тимати выложил в сеть видео с пьяным Лепсом

За кадром слышна нецензурная брань и смех