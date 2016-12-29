​Сергей Черкасов подарил картину читателям газеты «Владивосток»

В предновогоднем номере «толстушки» всех читателей ждал подарок

Владивосток, четверг, 29 декабря , РИА Vladnews.

В предновогоднем номере «толстушки» газеты «Владивосток» всех читателей ждал подарок – календарь с картиной известного приморского живописца, заслуженного художника России Сергея Черкасова, сообщает РИА VladNews.

По просьбе редакции «В», Сергей Михайлович любезно разрешил сфотографировать свою новую работу – полотно с символом года, ярким, живым петухом, и использовать его для календаря.

Эта работа художника еще нигде не выставлялась, она была закончена буквально в день съемки, и потому читатели «В» в буквальном смысле получили в подарок эксклюзивную возможность полюбоваться и повесить в своих домах картину Сергея Черкасова.

Взглянуть на другие работы Сергея Михайловича можно в «Новой галерее», что на Семеновской, 9в. Сегодня там идет выставка пейзажей и натюрмортов Сергея Черкасова, а также фотографий, на которых художник запечатлен во время пленэров на берегу Японского моря, в тайге… Фотоработы выполнены издателем и другом художника Игорем Крюковым.