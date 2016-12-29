Наркотик полностью теряет наркотические свойства

Владивосток, четверг, 29 декабря , РИА Vladnews.

Американскими учеными из Стэнфордского университета было проведено исследование, которое позволило определить, что эффект от марихуаны не может проявиться в космосе. Виной этому являются разрушительные свойства радиационного излучения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today.

Свое исследование ученые проводили на грызунах. Американские специалисты ввели мышам малую дозу радиации и начали изучать изменения в гиппокампе; в частности, они наблюдали за каннабиоидными рецепторами и за белком парвальбумином.

Уже через несколько дней после начала эксперимента ученым удалось определить, что доза протонов, аналогичная космическому излучению, способна разрушить когнитивные и нейронные структуры мозга.

Кроме этого ученые обнаружили изменения в поведении животные. Связано оно с каннабиоидным рецептором первого типа. Теперь специалисты намерены разобраться с неизвестным фактом, который заключается во влиянии радиации в космическом пространстве на нейропередачу.

Ученые полагают, что проведенный ими эксперимент должен помочь науке в целом. Но особое внимание научные сотрудники Стэнфордского университета уделили тому, что марихуана теперь не может быть использована в лечебных целях при длительных путешествий на Марс или при любых других путешествиях по космосу.