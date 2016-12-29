Жители Приморья осуждены за выращивание наркосодержащих растений

Подозреваемые дали признательные показания

Владивосток, четверг, 29 декабря , РИА Vladnews.

Суд вынес обвинительный приговор жителям Ханкайского района, которые обвинялись в культивировании маньчжурской конопли, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что летом мужчины в возрасте 25 и 40 лет осуществляли культивирование растений конопли.

Сотрудники полиции изъяли 845 кустов дикорастущей конопли, две пластиковые канистры емкостью 5 литров с семенами растений. Экспертиза установили, что изъятое является наркотическим растением конопля общей массой в пересчете на высушенное вещество свыше 3 килограммов.

Сотрудники полиции задержали подозреваемых, которые дали признательные показания.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Суд признал подсудимых виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы одному сроком на 1 год 10 месяцев, другому – на 2 года.