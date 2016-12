Война делает приматов счастливыми, - ученые

Реакции людей могут быть схожими с реакциями шимпанзе

Владивосток, четверг, 29 декабря , РИА Vladnews.

Исследователи выяснили, что во время обезьяньих «войн» у шимпанзе вырабатывается максимальное количество гормона счастья – окситоцина. Данный гормон также ведет к большей сплоченности членов групп, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Существует заблуждение, что ближайшие родственники людей – шимпанзе – своего рода благородные дикари. В действительности же они ведут кровавые войны за территории. И сейчас немецкие ученые решили выяснить механизмы «антигуманного» поведения шимпанзе, а также понять, почему подобное поведение свойственно и человеку. Результаты исследования были изложены в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые проследили за поведением обезьян, живущих в национальном парке Тай в Кот-д'Ивуаре. Исследователи давно обратили внимание на то, что крупные группы самцов шимпанзе обходят свои владения и периодически вступают в ожесточенные схватки с другими группами. При этом животные полностью сфокусированы на «войне». Специалисты решили собрать пробы мочи животных до и после «сражений» групп. Оказалось, что перед «военной кампанией», а также после победы в ней уровень окситоцина в организме животных достигал наивысшей отметки. Проще говоря, драки делали особей счастливыми.

Еще один важный вывод касается того, что в период конфликтов окситоцин максимально сплачивал членов коллектива, заставляя их лучше относиться друг к другу. Ученые также обратили внимание на то, что в период «войн» стаи покидает куда меньше шимпанзе, чем в спокойные периоды.

Все вышесказанное ученые считают эволюционным механизмом, который способствует максимальной сплоченности шимпанзе во время драк. Исследователи полагают, что в случае с человеческими обществами, возможно, имеет место нечто чрезвычайно схожее. Именно такие межгрупповые конфликты, кстати, могли породить у человека то, что мы сейчас называем альтруизмом.

Отметим, что социальное поведение шимпанзе является предметом жарких дискуссий. Так, одно из последних исследований выявило «альтруистические» аспекты в поведении этих существ. Но далеко не все эксперты разделяют подобную точку зрения.