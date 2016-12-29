На Дальнем Востоке станет больше китайцев

Александр Галушка дал интервью информационному агентству «Синьхуа»

Владивосток, четверг, 29 декабря , РИА Vladnews.

В территориях опережающего развития и Свободном порту Владивосток китайские партнеры реализуют 23 проекта с общим объемом инвестиций около 3 миллиардов долларов. Россия хочет продолжить развивать отношения с Китаем, выстраивая взаимовыгодное и долгосрочное сотрудничество, рассказал Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка в интервью ИА «Синьхуа».

«Мы хотели бы выстроить с КНР самые прочные, взаимовыгодные и долгосрочные связи. Для нас очень важно, что китайские инвесторы по достоинству оценили новые возможности ведения бизнеса на Дальнем Востоке. В ТОРах и пяти регионах, где есть режим Свободного порта, китайскими инвесторами реализуется 23 проекта с общим объемом инвестиций около 3 миллиардов долларов. Мы считаем, что это только самое начало нашего сотрудничества. Мы хотим развивать наши отношения», - заявил Александр Галушка.

Министр рассказал, что Правительством РФ была утверждена Концепция развития международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2» между Северо-Востоком Китая, провинциями Хэйлунцзян и Цзилинь, и портами юга Дальнего Востока - Приморья.

«Эта концепция отражает взгляд Правительства России на принципиальные основополагающие вопросы развития этих транспортных коридоров», - пояснил А. Галушка.

По его словам, Государственный комитет КНР по развитию и реформам официально выразил заинтересованность и готовность совместно реализовывать данные проекты.

«Мы полностью приветствуем такие намерения и готовы к самому плотному, если надо, ежедневному взаимодействию с партнерами как в государственных структурах Китая, так и в частном секторе», - подчеркнул министр.

Международные коридоры «Приморье-1» и «Приморье-2» глава Минвостокразвития назвал яркими примерами сопряжения Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с «Экономическим поясом Шелкового пути».

«Эти проекты сами по себе важны и взаимовыгодны, но еще большее значение имеет совместная работа по ним. Практика успешной реализации таких проектов открывает дорогу для еще более важных и масштабных проектов на Дальнем Востоке по сопряжению ЕАЭС и «Экономического пояса Шелкового пути», - считает Галушка.

Комментируя запуск строительства моста через реку Амур между российским Благовещенском и китайским Хэйхэ, Алекандр Галушка заявил, что развитие транспортной инфраструктуры Россия считает приоритетом сотрудничества:

«Нам нужны и другие мосты, и переходы, нужно развивать совместные приграничные проекты между Дальним Востоком и Северо-Востоком Китая».

Он отметил, что сопряжение ЕАЭС и «Экономического пояса Шелкового пути» может стать одним из драйверов глобального развития на пространстве Евразии и в мире в целом, а Дальний Восток станет плацдармом для практического сотрудничества в контексте сопряжения.

По словам министра, в следующем году Россия намерена привлечь еще больше инвестиций из Китая и содействовать реализации проектов китайских инвесторов на Дальнем Востоке.

«Мы хотим, чтобы на полную мощность заработала новая межправительственная комиссия, которая была создана Россией и Китаем - во главе с Юрием Трутневым и Ван Яном, чтобы заработал российский Центр поддержки китайского бизнеса на Дальнем Востоке. Мы хотим, чтобы больше и больше наших людей, жителей Китая и России, узнавали о том, как успешно и хорошо развивается сотрудничество между нашими странами на Дальнем Востоке», - добавил Галушка.