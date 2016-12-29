В Китае умер самый старый в мире самец панды

У медведя был обнаружен рак

Владивосток, четверг, 29 декабря , РИА Vladnews.

В китайском Национальном заповеднике Дуцзянян провинции Сычуань скончался старейший в мире самец большой панды по кличке Пан-Пан, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Сообщается, в этом году медведю исполнился 31 год, летом ему был поставлен диагноз - рак, а также у него были обнаружены катаракта и болезнь зубов. Стоит отметить, что у панд 20 лет считается преклонным возрастом.

У Пан-Пана остались потомки - около 130 особей.

Стоит отметить, что старейшая панда в мире умерла в Гонконгском зоопарке в возрасте 38 лет.