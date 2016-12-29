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Портрет россиянина-2016

Что думали и говорили наши сограждане о своей жизни, политике и обществе в уходящем году
Фото: keavilhouse.co.uk Фото: keavilhouse.co.uk
Владивосток, четверг, 29 декабря , РИА Vladnews.

Эта подборка - своего рода портрет общества, глядя на который можно судить об отношении россиян к политическим темам, собственной жизни и даже к Новому году, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Griffon.

57% интересуются политикой

2016 года был насыщен политическими событиями. Одним из главных стали выборы в Госдуму. Ранее Griffon исследовал, насколько политика интересна россиянам. О своём интересе сказали чуть больше половины - 57%. Среди мужчин доля составляет 66%, среди женщин - 51%. Чем старше возраст участников опроса, тем выше интерес к политике: так в возрасте от 18 до 24 лет интересуются политической повесткой 37% опрошенных, а в возрасте от 55 лет и старше - 72%.

88% опрошенных считают себя представителями «российской нации»

Президент Путин в ноябре поддержал предложение создать закон о «российской нации». Griffon спрашивал у респондентов, считают ли себя представителями «российской нации». Среди женщин доля тех, кто ответил положительно на этот вопрос,составляет 91%, среди мужчин - 84%. Чем старше участники опроса, тем чаще они относят себя к «российской нации»: в возрасте от 18 до 34 лет - 83%, от 35 до 54 лет - 88%, старше 55 лет - 92%.

Лишь 2% доверили бы Саакашвили руководить своим регионом

В ноябре председатель администрации Одесской области Михаил Саакашвили сообщил об уходе со своего поста. Griffon выяснил, как россияне отнеслись бы к выдвижению Саакашвили на пост главы их региона. Данные опроса показали - абсолютное большинство (83%) не хотели бы видеть его на этой должности.

60% россиян доверяют фактам, излагаемым в федеральных новостях

Большинство россиян (60%), участвовавших в опросе Griffon, отметили, что доверяют новостям на федеральных каналах. О недоверии заявили 32% респондентов. Меньше доверяют люди в возрасте от 18 до 34 лет (в среднем 40% не доверяют), мужчины (не доверяют 39% против 26% среди женщин), а также жители столичных городов, Москвы и Санкт-Петербурга (37%).

64% в целом положительно оценивают свою жизнь

Каждый месяц Griffon измеряет индекс настроения в обществе на основе оценок удовлетворенности собственной жизнью. Последнее исследование показало, что чаще позитивные оценки высказывают мужчины (67% удовлетворённых жизнью против 61% среди женщин), а также молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет (79%).

32% предпочли бы жить в Краснодарском крае

В ноябре Griffon спрашивал россиян о регионах, с их точки зрения, наиболее предпочтительных для жизни. Лидер - Краснодарский край (32%), на втором месте - Санкт-Петербург (16%), на третьем - Республика Крым (12%).

77% занимаются благотворительностью

Россия оказалась в предпоследней десятке рейтинга благотворительности по данным Charities Aid Foundation. Griffon исследовал, насколько благотворительность - привычное для россиян дело. Выяснилось, что 77% респондентов занимаются благотворительностью, 54% делают это несколько раз в год или чаще. Чуть больше занимаются благотворительностью женщины (79% против 74% среди мужчин) и люди в возрасте от 25 до 54 лет (в среднем 80%). Почти две трети россиян готовы жертвовать деньги на лечение больным детям (61%).

57% умеют играть в шахматы

Месяц назад россиянин Сергей Корякин сражался с норвежцем Магнусом Карлсенем за титул чемпиона мира по шахматам. Griffon изучил отношение россиян к этой игре: 57% умеют играть, 17% играют несколько раз в год и чаще. Среди женщин умеют играть в шахматы лишь 38%, среди мужчин - 79%. Чем старше возраст участников опроса, тем меньше тех, кто умеет играть в шахматы - от 61% в возрасте от 18 до 34 лет до 53% в возрасте 55 лет и старше.

85% не говорят на иностранном языке

В октябре Российский совет по международным делам заявил, что русский язык утрачивает свое влияние в мире, а число русскоговорящих на планете с каждым годом сокращается. Griffon спросил у россиян, владеют ли они хотя бы одним иностранным языком. 85% ответили на этот вопрос отрицательно. Естественно, чем моложе участники опроса, тем больше число говорящих на иностранном - 22% в возрасте от 18 до 34 лет, 13% в возрасте от 35 до 54 лет, 7% в возрасте от 55 лет и старше. Доля говорящих на иностранном среди мужчин и женщин оказалась одинаковой.

Griffon поинтересовался, где россияне собираются отмечать Новый год и тем, какими новогодними приметами и обычаями они дорожат больше всего.

77% собираются отмечать Новый год дома

Большинство россиян (77%) собираются встречать Новый год дома. Чаще всего об этом говорили женщины (84%) и люди старшего возраста - от 55 лет и старше (83%). В гости собирается пойти почти каждый десятый россиянин (9%), чаще всего мужчины (13% против 6% среди женщин) и молодежь в возрасте от 18 до 34 лет (14%).

Третий по популярности сценарий - уехать на дачу: это планируют 3% опрошенных. Некоторые респонденты (3%) заявляют, что праздновать Новый год не будут вовсе.

55% россиян смотрят выступление Президента в новогоднюю ночь

Чаще всего выступление главы государства в новогоднюю ночь смотрят женщины и люди старшего возраста, от 55 лет и старше (по 59%). На втором месте по популярности среди обязательных новогодних ритуалов - глоток шампанского (46%), на третьем - обмен подарками (44%). При этом шампанское в Новый год чаще пьют жители Москвы и Петербурга, а подарки больше любят дарить и получать женщины и молодёжь до 34 лет. Среди других обязательных атрибутов новогодней ночи респонденты называют прогулки по улице, просмотр новогоднего огонька, оливье, бенгальские огни, фейерверки и хороводы вокруг ёлки.

60% россиян верят в новогодние приметы

Чаще всего в новогодние приметы верят женщины и люди от 35 лет (67% и 62% соответственно). Самые распространённые приметы - загадать желание под бой курантов, а также хорошо отметить праздник, ведь «как встретишь новый год, так его и проведёшь». Третья по популярности примета - раздать долги перед новым годом. От 11 до 15% респондентов считают, что: на праздничном столе должно быть много блюд, чтобы год был «богатым»; нужно надевать одежду нужных цветов, чтобы год был удачным; надо есть правильную еду в новогоднюю ночь, чтобы не «обидеть» символ года.

В материале использовались данные соцопросов, проведенных в период с 28 июля по 15 декабря 2016 года. Общее количество опрошенных в каждый замер - от 1000 до 1200 человек в возрасте от 18 лет и старше в городах с населением от 100 тыс. человек и более. Метод опроса - телефонное интервью и онлайн-опрос. Данные репрезентативны и отражают мнения жителей России, проживающих в городах с населением от 100 тыс. человек в возрасте 18+.

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