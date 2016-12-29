Французкое издание высмеяло крушение самолета Ту-154 в Краснодарском крае

Изображения были опубликованы в социальных сетях

Владивосток, четверг, 29 декабря , РИА Vladnews.

Скандально известное французское издание Charlie Hebdo с помощью карикатуры высмеял смерть людей при крушении самолета Ту-154 в Краснодарском крае 25 декабря, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

На картинке изображен пикирующий самолет с военнослужащими внутри, из которого доносится «а-а-а-а». Подпись к изображению гласит: «Репертуар военного хора расширяется». Вторая карикатура, посвященная разбившемуся Ту-154, тоже изображает падающий самолет, но уже с другой надписью: «Плохие новости... Путина там не было».

Данные изображения были опубликованы в социальных сетях. Отмечается, что журнал Charlie Hebdo регулярно публикует значимые и трагические события в мире.

Напомним, в воскресенье, 25 декабря, в Адлере произошло крушение самолета Ту-154, на борту которого находили 92 человека. Все они погибли. Все пассажиров были артисты ансамбля имени Александрова, военнослужащие, журналисты и глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.

По данному факту проводится проверка. Эксперты уже со дна подняли "черные ящики". Уже известно, что запись самописца прервалась словами "Командир, падаем".