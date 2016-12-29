Эвакуатор сам устроил себе проблемы, разбив ценный груз 10:18, 29 декабря Эвакуатор сам устроил себе проблемы, разбив ценный груз
Владивостокский водитель испортил себе лицо, въехав в столб 09:59, 29 декабря Владивостокский водитель испортил себе лицо, въехав в столб (Эксклюзив)
На Дальнем Востоке станет больше китайцев 09:27, 29 декабря На Дальнем Востоке станет больше китайцев
Новостная лента
Декабрь, 29 четверг
10:24
Адвокаты главы Владивостока обжалуют его арест в Верховном суде Эксклюзив
10:24
Чем запомнится приморцам уходящий год? Эксклюзив
10:24
Приморье-2016: Год политических скандалов и тигров Эксклюзив
10:18
Эвакуатор сам устроил себе проблемы, разбив ценный груз
09:59
Владивостокский водитель испортил себе лицо, въехав в столб Эксклюзив
09:56
В сети появилось видео обследования водолазами обломков самолета Ту-154 Видео
09:51
Найдено место, где конопля не "работает"
09:48
​Сергей Черкасов подарил картину читателям газеты «Владивосток» Фото
09:38
Война делает приматов счастливыми, - ученые
09:34
Жители Приморья осуждены за выращивание наркосодержащих растений
09:30
В конкурсе «Молодой специалист года» приняли участие Профсоюза образования
09:27
На Дальнем Востоке станет больше китайцев
09:18
В Китае умер самый старый в мире самец панды
09:14
Портрет россиянина-2016
09:04
Гороскоп на 29 декабря
08:53
Французкое издание высмеяло крушение самолета Ту-154 в Краснодарском крае Фото
08:33
Часть Владивостока останется без света в четверг, 29 декабря Адреса
08:28
Во Владивостоке сегодня -8°C
08:00
Профсоюзные лидеры Приморья поздравляют своих коллег с наступлением Нового года
06:25
Пятнадцатилетняя девочка упала в мусоропровод в Москве
05:40
Воспитанников реабилитационного центра поздравили с Новым годом Фото
04:04
Во Владивостоке прошла жеребьевка команд на турнир по дворовому хоккею Фото
02:41
«Новогоднее поздравление» ждёт горожан на центральной площади Владивостока
01:14
Ротвейлер загрыз пятилетнего ребенка в Бурятии
00:02
Подросток задушил 12-летнюю девочку в Москве
Декабрь, 28 среда
23:01
Новогодний праздник состоялся в клубе «Антресоль» Молодежного ресурсного центра Фото
22:28
Медики: Январь — самый смертоносный месяц в году
21:38
​Владимир Чижов: К пересмотру санкций против РФ в Европе многие уже готовы
20:22
Почти три миллиона туристов посетили Приморье в 2016 году
19:41
Адвокат: Мэра Дальнегорска обвинили в "чрезмерной щедрости" Эксклюзив
19:36
Ученые смогли вылечить менопаузу у мужчин
19:05
Какая погода ждет владивостокцев в новогоднюю ночь?
18:33
Рождественские ярмарки состоятся во Владивостоке 5 и 6 января
Где вы планируете отметить Новый год?

Электронные версии
4061 (197) от 28 декабря 2016 Электронная версия газеты Владивосток
Встречаем важную птицу
«Почтенное общество» и еще 16 команд сразятся за Кубок главы Владивостока
За паспортом – после праздников
В новогоднюю ночь с легким морозцем
Отсутствие материалов дела у обвинения не помешало суду оставить Игоря Пушкарева под стражей
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Общество

В конкурсе «Молодой специалист года» приняли участие Профсоюза образования

Учитель математики школы № 61 Владивостока Елена Крупко стала победителем в номинации «Системно-деятельностный подход в образовании»
Фото: Пресс-служба администрации Владивостока Фото: Пресс-служба администрации Владивостока
Владивосток, четверг, 29 декабря , РИА Vladnews.

Итоги городского конкурса профессионального мастерства «Молодой специалист года» подведены во Владивостоке. Среди участников конкурса были члены Профсоюза образования - учитель математики школы № 61 Владивостока Елена Крупко стала победителем в номинации «Системно-деятельностный подход в образовании». Об этом сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморскую краевую организацию Профсоюза образования.

Елена не только творчески работающий педагог, но и активный общественный деятель: она заместитель председателя первичной профсоюзной организации в своей школе и председатель Совета молодых педагогов Владивостокской городской организации Общероссийского Профсоюза образования.

- Для меня это первый опыт личного участия в конкурсе профессионального мастерства, до этого участвовала в конкурсной борьбе вместе со своим классом. Пока не удалось занять призовое место, но меня это не огорчает. Потому что в ходе конкура я смогла познакомиться с интересными людьми, узнать много нового в профессиональном плане, понять требования, которые предъявляются к конкурсантам, себя показать. Это ведь тоже важно для личностного роста и развития, - сказала Елена Крупко

Отметим, что среди участников финала конкурса четверо – члены Профсоюза образования. Елена Крупко считает, что быть в Профсоюзе - это здорово.

- Именно молодежь сегодня способна обновить профсоюзную работу, дать этому важному общественному движению второе дыхание. Лично я вижу здесь огромное поле для деятельности. Недавно прошла специальный профсоюзный тренинг в Учебно-методическом центре Федерации профсоюзов Приморского края и теперь готова активно работать, чтобы сделать наш Профсоюз привлекательным для молодежи, - добавила Елена Крупко.

В конкурсе приняли участие 19 учителей и воспитателей, пять педагогов вышли в финал. В ходе конкурса молодые педагоги написали эссе на тему «Моя педагогическая философия», в котором выразили свою мировоззренческую, культурологическую, психолого-педагогическую позицию учителя. А также предложили свою систему работы, провели уроки-импровизации и многое другое.

Победителями конкурса «Молодой специалист года» стали:

1 место – Татьяна Дворецкая, учитель истории и обществознания лицея № 3
2 место – Степан Сергеев, учитель физкультуры школы № 35
3 место – Максим Кильчевский, учитель математики школы № 25

comments powered by Disqus
Похожие новости
В Китае умер самый старый в мире самец панды
09:18, 29 декабря 2016 В Китае умер самый старый в мире самец панды

У медведя был обнаружен рак

Портрет россиянина-2016
09:14, 29 декабря 2016 Портрет россиянина-2016

Что думали и говорили наши сограждане о своей жизни, политике и обществе в уходящем году

Гороскоп на 29 декабря
09:04, 29 декабря 2016 Гороскоп на 29 декабря

Сегодня не следует строить грандиозных планов

Часть Владивостока останется без света в четверг, 29 декабря
08:33, 29 декабря 2016 Часть Владивостока останется без света в четверг, 29 декабря

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00

Во Владивостоке сегодня -8°C
08:28, 29 декабря 2016 Во Владивостоке сегодня -8°C

В Приморье без осадков

Профсоюзные лидеры Приморья поздравляют своих коллег с наступлением Нового года
08:00, 29 декабря 2016 Профсоюзные лидеры Приморья поздравляют своих коллег с наступлением Нового года

Всем участникам образовательного процесса желают прожить 2017 год без конфликтов, в полном согласии и взаимном уважении

Воспитанников реабилитационного центра поздравили с Новым годом
05:40, 29 декабря 2016 Воспитанников реабилитационного центра поздравили с Новым годом

Для малышей от 3 до 6 лет приготовили подарки