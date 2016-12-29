В конкурсе «Молодой специалист года» приняли участие Профсоюза образования

Учитель математики школы № 61 Владивостока Елена Крупко стала победителем в номинации «Системно-деятельностный подход в образовании»

Владивосток, четверг, 29 декабря , РИА Vladnews.

Итоги городского конкурса профессионального мастерства «Молодой специалист года» подведены во Владивостоке. Среди участников конкурса были члены Профсоюза образования - учитель математики школы № 61 Владивостока Елена Крупко стала победителем в номинации «Системно-деятельностный подход в образовании». Об этом сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморскую краевую организацию Профсоюза образования.

Елена не только творчески работающий педагог, но и активный общественный деятель: она заместитель председателя первичной профсоюзной организации в своей школе и председатель Совета молодых педагогов Владивостокской городской организации Общероссийского Профсоюза образования.

- Для меня это первый опыт личного участия в конкурсе профессионального мастерства, до этого участвовала в конкурсной борьбе вместе со своим классом. Пока не удалось занять призовое место, но меня это не огорчает. Потому что в ходе конкура я смогла познакомиться с интересными людьми, узнать много нового в профессиональном плане, понять требования, которые предъявляются к конкурсантам, себя показать. Это ведь тоже важно для личностного роста и развития, - сказала Елена Крупко

Отметим, что среди участников финала конкурса четверо – члены Профсоюза образования. Елена Крупко считает, что быть в Профсоюзе - это здорово.

- Именно молодежь сегодня способна обновить профсоюзную работу, дать этому важному общественному движению второе дыхание. Лично я вижу здесь огромное поле для деятельности. Недавно прошла специальный профсоюзный тренинг в Учебно-методическом центре Федерации профсоюзов Приморского края и теперь готова активно работать, чтобы сделать наш Профсоюз привлекательным для молодежи, - добавила Елена Крупко.

В конкурсе приняли участие 19 учителей и воспитателей, пять педагогов вышли в финал. В ходе конкурса молодые педагоги написали эссе на тему «Моя педагогическая философия», в котором выразили свою мировоззренческую, культурологическую, психолого-педагогическую позицию учителя. А также предложили свою систему работы, провели уроки-импровизации и многое другое.

Победителями конкурса «Молодой специалист года» стали:

1 место – Татьяна Дворецкая, учитель истории и обществознания лицея № 3

2 место – Степан Сергеев, учитель физкультуры школы № 35

3 место – Максим Кильчевский, учитель математики школы № 25