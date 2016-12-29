Часть Владивостока останется без света в четверг, 29 декабря 08:33, 29 декабря Часть Владивостока останется без света в четверг, 29 декабря (Адреса)
Во Владивостоке сегодня -8°C 08:28, 29 декабря Во Владивостоке сегодня -8°C
Адвокат: Мэра Дальнегорска обвинили в 19:41, 28 декабря Адвокат: Мэра Дальнегорска обвинили в "чрезмерной щедрости" (Эксклюзив)
Новостная лента
Декабрь, 29 четверг
08:53
Адвокаты главы Владивостока обжалуют его арест в Верховном суде Эксклюзив
08:53
Чем запомнится приморцам уходящий год? Эксклюзив
08:53
Приморье-2016: Год политических скандалов и тигров Эксклюзив
08:33
Часть Владивостока останется без света в четверг, 29 декабря Адреса
08:28
Во Владивостоке сегодня -8°C
08:00
Профсоюзные лидеры Приморья поздравляют своих коллег с наступлением Нового года
06:25
Пятнадцатилетняя девочка упала в мусоропровод в Москве
05:40
Воспитанников реабилитационного центра поздравили с Новым годом Фото
04:04
Во Владивостоке прошла жеребьевка команд на турнир по дворовому хоккею Фото
02:41
«Новогоднее поздравление» ждёт горожан на центральной площади Владивостока
01:14
Ротвейлер загрыз пятилетнего ребенка в Бурятии
00:02
Подросток задушил 12-летнюю девочку в Москве
Декабрь, 28 среда
23:01
Новогодний праздник состоялся в клубе «Антресоль» Молодежного ресурсного центра Фото
22:28
Медики: Январь — самый смертоносный месяц в году
21:38
​Владимир Чижов: К пересмотру санкций против РФ в Европе многие уже готовы
20:22
Почти три миллиона туристов посетили Приморье в 2016 году
19:41
Адвокат: Мэра Дальнегорска обвинили в "чрезмерной щедрости" Эксклюзив
19:36
Ученые смогли вылечить менопаузу у мужчин
19:05
Какая погода ждет владивостокцев в новогоднюю ночь?
18:33
Рождественские ярмарки состоятся во Владивостоке 5 и 6 января
18:29
Двое мужчин ответят за мех тигренка
18:06
Самые актуальные события на VladNews за 27 декабря
17:52
Диета может стать причиной алкоголизма, - ученые
17:41
Госавтоинспекция Приморского края будет работать в новогодние праздники.
17:33
Русские гастарбайтеры из Приморья атакуют рынок труда в Азии Видео
17:30
Акцию "Новый год в каждый дом" провели приставы Приморья
17:24
Поиски на месте крушения Ту-154 В Краснодарском крае приостановлены
17:19
Ярмарке на центральной площади Владивостока не страшны ни морозы, ни праздники Фото
17:06
Сын известного Амура переехал в Сафари-парк Видео
17:04
Правительство РФ утвердило концепцию МТК «Приморье-1» и «Приморье-2»
16:53
Обладателями сертификатов по программе «Обеспечение жильем молодых семей в городе Владивостоке» стали 126 семей Фото и Видео
16:50
Новогодний флешмоб прошел в аэропорту Владивостока Видео
16:42
В Приморье приостановлено производство пельменей
Где вы планируете отметить Новый год?

Электронные версии
4061 (197) от 28 декабря 2016 Электронная версия газеты Владивосток
Встречаем важную птицу
«Почтенное общество» и еще 16 команд сразятся за Кубок главы Владивостока
За паспортом – после праздников
В новогоднюю ночь с легким морозцем
Отсутствие материалов дела у обвинения не помешало суду оставить Игоря Пушкарева под стражей
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Общество

Во Владивостоке сегодня -8°C

В Приморье без осадков
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, четверг, 29 декабря , РИА Vladnews.

Сегодня, 29 декабря, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -5...-20 °C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный сильный, утром умеренный. Температура воздуха -6...-8 °C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха - 8...-10°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -7...-9 °C.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Профсоюзные лидеры Приморья поздравляют своих коллег с наступлением Нового года
08:00, 29 декабря 2016 Профсоюзные лидеры Приморья поздравляют своих коллег с наступлением Нового года

Всем участникам образовательного процесса желают прожить 2017 год без конфликтов, в полном согласии и взаимном уважении

Воспитанников реабилитационного центра поздравили с Новым годом
05:40, 29 декабря 2016 Воспитанников реабилитационного центра поздравили с Новым годом

Для малышей от 3 до 6 лет приготовили подарки

«Новогоднее поздравление» ждёт горожан на центральной площади Владивостока
02:41, 29 декабря 2016 «Новогоднее поздравление» ждёт горожан на центральной площади Владивостока

Жителей и гостей города ждут тематические номера

Почти три миллиона туристов посетили Приморье в 2016 году
20:22, 28 декабря 2016 Почти три миллиона туристов посетили Приморье в 2016 году

Региону есть, чем похвастаться

Какая погода ждет владивостокцев в новогоднюю ночь?
19:05, 28 декабря 2016 Какая погода ждет владивостокцев в новогоднюю ночь?

Комментарий Примпогоды

Рождественские ярмарки состоятся во Владивостоке 5 и 6 января
18:33, 28 декабря 2016 Рождественские ярмарки состоятся во Владивостоке 5 и 6 января

Ярмарки будут работать с 10 до 17 часов

Самые актуальные события на VladNews за 27 декабря
18:06, 28 декабря 2016 Самые актуальные события на VladNews за 27 декабря

Ежедневный дайджест