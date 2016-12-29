Во Владивостоке сегодня -8°C

Сегодня, 29 декабря, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -5...-20 °C.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный сильный, утром умеренный. Температура воздуха -6...-8 °C.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха - 8...-10°C.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -7...-9 °C.