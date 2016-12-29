Проблема, волновавшая тысячи приморских педагогов,временно отступила

Владивосток, четверг, 29 декабря , РИА Vladnews.

Приказ "О внесении изменений профессиональный стандарт "Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)" подписал 15 декабря Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин,сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморскую краевую организацию Общероссийского Профсоюза образования.

Как следует из приказа, дата начала применения профессионального стандарта "Педагог (воспитатель, учитель)" переносится с 1 января 2017 года на 1 сентября 2019 года. Тем самым опытные педагоги, успешно работавшие в образовательных учреждениях, но не имевшие профильного образования, не будут 1 января 2017 года уволены по профессиональной непригодности.

Инициатором переноса даты начала применения стандарта выступило Минобрнауки России по ходатайству Общероссийского Профсоюза образования. Проект приказа был согласован с Общероссийским Профсоюзом образования.

Изменения в приказ Минтруда России вносятся уже в третий раз. Ранее дата начала применения стандарта была перенесена с 1 января 2015 года на 1 января 2017 года.