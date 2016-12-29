Профсоюзные лидеры Приморья поздравляют своих коллег с наступлением Нового года

Всем участникам образовательного процесса желают прожить 2017 год без конфликтов, в полном согласии и взаимном уважении

Владивосток, четверг, 29 декабря , РИА Vladnews.

Приближение Нового года всегда несет ожидание позитивных перемен, рождает смелые мечты и амбициозные стремления. Это время подведения итогов, осмысления сделанного, время поисков новых путей и свежих идей,сообщает РИА VladNewsсо ссылкой на Приморскую краевую организацию Общероссийского Профсоюза образования.

Накануне праздника все желают друг другу здоровья, удачи, долгих и счастливых лет жизни, причем, это происходит не только в личных отношениях, но и в профессиональной сфере. Поэтому мы попросили руководителей некоторых профсоюзных организаций Приморья высказать коллегам по профсоюзной работе свои пожелания и поздравления.

Тамара Стрижнева, председатель Ханкайской районной организации Общероссийского Профсоюза образования:

- Дорогие коллеги! Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! По восточному календарю наступающий год - Год Петуха. Этот символ олицетворяет задор и стремление к лидерству. Пусть же эти замечательные качества присутствуют в каждом из нас в течение всего следующего года. Пусть 2017 год будет для всех особенно щедрым на радостные события. Счастья и здоровья вам и вашим близким в Новом году!

Пусть будет этот Новый год

Счастливым и хорошим,

И поскорей исполнит все,

Что не исполнил в прошлом.

Людмила Хорошавина, воспитатель, член Президиума Приморской краевой организации, председатель первички МБДОУ «Детский сад № 186 комбинированного вида города Владивостока»:

- Учитывая, что средний возраст работников дошкольного образования приближается к пенсионному, главное мое пожелание коллегам – крепкое здоровье. Это самое важное, что нужно нам для успешной работы с детьми. Да и детям сейчас этого самого здоровья не хватает. Так что желаю, чтобы в Новом году мы все – и педагоги, и дети, и их родители - прекрасно себя чувствовали и были полны сил и энергии. И еще всем участникам нашего бурного образовательного процесса желаю прожить этот год без конфликтов, в полном согласии и взаимном уважении. Будьте все здоровы и счастливы!

Татьяна Данилова, председатель Артемовской городской организации:

- Уважаемые коллеги! Примите искренние поздравления с Новым годом! Желаю вам крепкого здоровья, праздничного настроения, счастья и добра, благополучия на долгие годы. Пусть воплотятся в жизнь все ваши планы и замыслы! Пусть, несмотря ни на какие трудности, у Вас будет большой запас жизненной стойкости, а Ваш дом никогда не покидают мир, спокойствие и достаток!

Это время, что-то поменять,

Что-то в прошлом навсегда оставить,

А хорошее с собою взять

И побольше в будущем прибавить.

Это время, чтоб принять решенья,

Что еще не сделано - успеть.

Каждый день в труде, без промедленья

С пользой ближнему прожить суметь.

Людмила Карамова, председатель Владивостокской городской организации:

- Профсоюз работников образования в уходящем году активно занимался решением многих проблем, из которых самая актуальная - внедрение профессионального стандарта "педагог". Мы делали все, чтобы отсрочить его вступление в силу, и предложения Профсоюза были услышаны – решением Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации введение в действие этого норматива было перенесено с 1 января 2017 года на 1 сентября 2019 года. Теперь одна из главных задач состоит в том, чтобы добиться выделения денег на непрерывное профессиональное образование педагогических работников. Это даст возможность нашим специалистам получить нужную квалификацию и в полной мере соответствовать всем требованиям, которые предъявляет общество к работникам образования.

В канун Нового года желаю коллегам по профсоюзной работе и их близким благополучия, здоровья, стабильности, душевной гармонии. Ну и твердости, конечно, без этого качества профлидеру никак не обойтись. Самое главное, чтобы среди нас не было людей равнодушных, потому что все, что вокруг происходит, делается с нашего согласия. Чем настойчивее мы будем отстаивать свои позиции, тем будет лучше для всего педагогического сообщества.

Наталья Протченко, председатель Находкинской городской организации:

- Дорогие коллеги, друзья! Новый год - это время мечтать, надеяться, верить в то, что ничего невозможного нет. Пусть все задуманное сбудется, семейного благополучия, праздничного настроения, здоровья вам и вашим близким. Проделанная в 2016 году работа вселяет уверенность, что и в 2017 году будет сделано немало добрых и полезных дел, направленных на благо и здоровье каждого члена нашего Профсоюза, каждого работника образования. С новым годом, друзья!

Инна Койнова, председатель Михайловской районной организации:

- Уходящий 2016 год пролетел незаметно, и можно понять почему: ведь когда человек занимается любимым делом, в окружении прекрасных людей, он времени не замечает. В наступающем Новом году желаем всем творческого вдохновения, новых идей. Пусть дорога будет всегда ровной, сложные ситуации разрешаются легко и без долгих последствий. Пусть те желания, которые вы загадаете под бой курантов, обязательно сбудутся в 2017 году. Пусть ваши семьи будут счастливыми, пусть ваши проекты будут успешными, пусть работа будет в радость. Желаю всем процветания, благополучия, финансовой стабильности, здоровья, любви, гармонии и хорошего настроения!

Людмила Лысенко, председатель Спасской районной организации:

- Одно из главных пожеланий коллегам по Профсоюзу – здоровья и благополучия, исполнения всего того, что они сами себе пожелают. Ну и, конечно же, стабильности и 100% профсоюзного членства. Понимания коллег, работодателей и социальных партнеров, притока молодежи в профсоюзные ряды. Чтобы работа в первичках велась с задором, желанием и пониманием конечной цели профсоюзной работы. Пусть в Новом году как можно ярче проявляются ваши лидерские качества и бойцовский характер - в Год Петуха это приветствуется. Как известно, 2017 год объявлен Годом профсоюзной информации, так пусть все наши PR-кампании будут успешными и достигаю цели. Молодое поколение почти ничего не знает о Профсоюзе и наша общая задача в наступающем году – вести активную, наступательную пропагандистскую работу.

С Новым годом вас, дорогие коллеги!