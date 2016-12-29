Пятнадцатилетняя девочка упала в мусоропровод в Москве

Проводится проверка

Владивосток, четверг, 29 декабря , РИА Vladnews.

Во вторник, 27 декабря, в девятиэтажном доме в Москве девушка упала в мусоропровод, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Девушку с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты, обнаружил житель дома. На место происшествия были вызваны скорая и спасатели. Пострадавшую госпитализировали.

Известно, что 15-летняя девушка пролетела 7 этажей по мусоропроводу и выжила. По предварительным данным, в результате падения москвичка получила перелом ноги.

По данному факту следственный комитет проводит проверку.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Опрашиваются, родственники, свидетели.



