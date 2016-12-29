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Общество

Воспитанников реабилитационного центра поздравили с Новым годом

Для малышей от 3 до 6 лет приготовили подарки
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, четверг, 29 декабря , РИА Vladnews.

В социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Парус надежды» состоялось новогоднее представление, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. С самым волшебным праздником 45 воспитанников отделения реабилитации поздравили сотрудники административно-территориального управления Первореченского района. Для малышей от 3 до 6 лет приготовили подарки: сладости и игрушки.

месте со Снегурочкой и Дед Морозом ребята водили хоровод, пели песни и рассказывали стихи.

- Новый год для детей самый любимый праздник, они ждут встречи с Дедом Морозом, Снегурочкой, и, конечно, они ждут подарков. Поэтому мы пришли на утренник, чтобы поздравить ребят с Новым годом, – рассказывает главный специалист административно-территориального управления Первореченского района администрации Владивостока Галина Никоненко. - За счет спонсорской помощи мы приобрели для воспитанников реабилитационного центра сладости и соки для праздничного стола, а также игрушки для игровой комнаты.

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