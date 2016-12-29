«Новогоднее поздравление» ждёт горожан на центральной площади Владивостока

Жителей и гостей города ждут тематические номера

Владивосток, четверг, 29 декабря , РИА Vladnews.

1 января на центральной площади Владивостока пройдёт праздничная программа «Новогоднее поздравление», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Жителей и гостей города ждут тематические вокальные номера, игры, конкурсы, загадки и хороводы.

На сцену выйдут лучшие творческие коллективы Владивостока – народный хор «Русская песня», вокальные группы «Метелица», «Рябинушка», «Россиянка», хор «Улыбка». Здесь прозвучат новогодние песни и композиции о зиме. Среди которых – «Тройка», «Валенки», «Русская зима».

Поздравят гостей мероприятия с наступившим Новым годом Дед Мороз и Снегурочка. Завершится мероприятие играми и хороводом.

Администрация Владивостока приглашает на «Новогоднее поздравление» жителей и гостей города. Начало мероприятия в 12 часов.