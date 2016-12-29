Ротвейлер загрыз пятилетнего ребенка в Бурятии

В Бурятии ротвейлер напал на 5-летнюю девочку и загрыз ее, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.
По словам соседей, собака набросилась на ребенка во дворе дома. На место происшествия незамедлительно прибыла «скорая помощь» и полиция.
Сообщается, что агрессивный ротвейлер долго не пускал оперативников во двор, пока они не приняли решение ликвидировать животное.
На месте происшествия было обнаружено тело девочки с признаками нападения собаки.
По имеющейся информации, девочка со своей старшей сестрой были дома одни, их мать уехала на работу. Собаку они взяли у друзей около месяца назад.
По факту произошедшего проводится проверка.