Двое мужчин ответят за мех тигренка

Однако реальный убийца детеныша амурского тигра пока не установлен

Владивосток, среда, 28 декабря , РИА Vladnews.

Двое хабаровчан скоро в суде ответят за попытку продажи шкуры тигренка: каждому из них грозит до 7 лет колонии по статье 258.1 УК РФ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу АНО "Амурский тигр". Напомним, шкуру краснокнижного зверя обнаружили 6 июля этого года в багажнике автомобиля сотрудники Управления уголовного розыска Хабаровского края. В иномарке находились четверо, но позднее оказалось, что двое мужчин к преступлению отношения не имеют.

Злоумышленники дали признательные показания. Как они пояснили, за мех они хотели получить 600 тысяч рублей. Стоит отметить, что следствие в отношении пока неустановленного лица, убившего тигра, продолжается.

Так как данная шкура принадлежала тигренку, который погиб насильственно смертью, вместе с ним могла погибнуть и его мать-тигрица, уверены специалисты.