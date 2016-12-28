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Общество

Русские гастарбайтеры из Приморья атакуют рынок труда в Азии

Нет работы, нет денег, нет визы...
Фото: region03.ru Фото: region03.ru
Владивосток, среда, 28 декабря , РИА Vladnews.

Россияне-гастарбайтеры из Приморья массово едут в Корею: об этом факте в конце декабря заявил представитель МИД во Владивостоке. Конечно, среди россиян, уезжающих за границу на заработки, есть те, кто работает официально. Но среди граждан РФ много и таких, которые ищут работу подпольно. Многих более чем устраивает такой заработок, ведь дома (обычно это жители маленьких городов и поселков) они не увидят той зарплаты-"минималки", которую нелегалам платят корейцы. Кроме приморцев в Республику Корея едут работать также жители Хабаровского края, Якутии и Бурятии, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Так уже было: в "лихие 90-е" многие жители Приморья побывали в Корее, так как дома не было ни работы, ни зарплаты. Но теперь, спустя 15 лет, как отмечают эксперты, ситуация грозит оказаться еще хуже. При этом не каждый россиянин, желающий стать нелегалом в Стране утренней свежести вообще способен оплатить услуги турфирм, заманивающих на заработки (порядка 30-50 тысяч рублей): на уличных столбах в регионе теперь то и дело появляются объявления типа "Работа в Корее. Отправим в рассрочку". Значит, нет работы и нет денег?

По данным Приморскстата, официальный уровень зарегистрированной безработицы на конец ноября в регионе составил 1,3% от численности работоспособного населения края в возрасте 15-72 лет, а общий - 5,9%.  Всего же, согласно данным статистики, в регионе насчитывается 1 миллион 45 тысяч человек работоспособного возраста.

При этом, по данным Минтруда, с 15 по 21 декабря в Приморье, как и в еще 80 регионах РФ, безработица повышалась (исключением стали только Москва, Чечня, Ингушетия и Ненецкий АО). Стоит отметить, что о повышении уровня безработицы Приморскстат писал в своей статистике с ноября 2016 года. 

Что касается трудоустроенных жителей Приморского края, то не все получают свои "кровные": регион - лидер среди субъектов РФ в категории зарплатных долгов. А кто получает зарплату - тот не всегда получает столько, сколько заявлено официально.

Но вернемся к Корее. По информации МИД, около 4 тысяч россиян так и не смогли въехать в Республику Корея: таможня "завернула" их и не пустила в страну (130 тысяч человек въехать смогли). Среди "отказников" оказалось 337 жителей Приморья (263 гражданина пытались попасть в страну самолетом, 74 - паромом). Об этой статистике сообщила пресс-служба Погрануправления ФСБ края. При этом все расходы по возвращению неудачливых нелегалов на родину легли исключительно на их плечи, так как все "туроператоры" внезапно перестали отвечать на звонки "попавших" россиян.

Не пускают на таможне очень просто: задают вопросы, на которые не-туристу ответить не так уж и легко. Таможенники просят "руссо туристо" подтвердить цель поездки, показав бронь в гостинице, обратный билет, доказать наличие необходимых для путешествия суммы, а также дать данные контактных лиц на территории Южной Кореи. Также корейская таможня стала намного внимательнее относиться к документам въезжающих в страну россиян.

Стоит отметить, что южнокорейская виза требуется для тех россиян, которые собираются работать, учиться либо жить на территории Республики.

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