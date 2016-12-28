Поиски на месте крушения Ту-154 В Краснодарском крае приостановлены

В Сочи объявлено штормовое предупреждение, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.
По данным местного центра по гидрометеорологии в ближайшие несколько часов в городе ожидается сильный мокрый снег и его налипание на провода и деревья. Также синоптики синоптики прогнозируют дожди и умеренный ветер.
Из-за непогоды непогоды могут возникнуть трудности в поисковой операции на месте крушения Ту-154, которая продолжается уже четвертый день.
Ранее спасатели приостановили поиск из-за больших волн.
Напомним, что в воскресенье, 25 декабря, самолет Ту-154 потерпел крушение в Краснодарском крае. На борту лайнера находились 92 человека, все они погибли.