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Поиски на месте крушения Ту-154 В Краснодарском крае приостановлены

Объявлено штормовое предупреждение
Фото: ren.tv Фото: ren.tv
Владивосток, среда, 28 декабря , РИА Vladnews.

В Сочи объявлено штормовое предупреждение, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.


По данным местного центра по гидрометеорологии в ближайшие несколько часов в городе ожидается сильный мокрый снег и его налипание на провода и деревья. Также синоптики синоптики прогнозируют дожди и умеренный ветер.
Из-за непогоды непогоды могут возникнуть трудности в поисковой операции на месте крушения Ту-154, которая продолжается уже четвертый день.

Ранее спасатели приостановили поиск из-за больших волн.

Напомним, что в воскресенье, 25 декабря, самолет Ту-154 потерпел крушение в Краснодарском крае. На борту лайнера находились 92 человека, все они погибли.

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