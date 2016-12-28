Ученые смогли вылечить менопаузу у мужчин

Лечение без последствий

Владивосток, среда, 28 декабря , РИА Vladnews.

Китайские ученые в ходе исследований узнали, как бороться с мужской менопаузой, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Stem Cell Reports.

Специалисты разработали методику, которая позволяет менять клетки кожи так, что они становятся тестостерон-синтезирующими клетками. Именная эта технология позволит в будущем бороться с мужской менопаузой.

Отметим, что данное заболевание у мужчин появляется с возрастом. И чаще всего его лечение имеет серьезные побочные эффекты.

Однако на данный момент исследования были проведены только на грызунах, в будущем специалисты проведут клинические испытания с участием добровольцев.