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Новогодний флешмоб прошел в аэропорту Владивостока

Пассажиры получили сладкие комплименты от участников акции
Фото: Инстаграм Фото: Инстаграм
Владивосток, среда, 28 декабря , РИА Vladnews.

Во вторник, 28 декабря, международный аэропорт Владивосток поздравил пассажиров с наступающим Новым Годом. В канун новогодних праздников в атриуме аэровокзального комплекса прошел уникальный песенный флешмоб, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Для пассажиров и гостей воздушной гавани представление стало полной неожиданностью. Сначала Деды Морозы и Снегурочки парами не спеша прогуливались по атриуму аэровокзала, обмениваясь улыбками и теплыми поздравлениями с гостями аэропорта. Как вдруг заиграли новогодние мелодии и главные новогодние персонажи собрались возле елки в центре зала, чтобы начать свое выступление.

В течение 15 минут в стенах аэропорта звучали всеми любимые новогодние песни. Все присутствующие в этот момент в терминале не только снимали происходящее на камеры телефонов и планшетов, но и с удовольствием подпевали.

-Я в первый раз стала свидетельницей такой акции, это было очень неожиданно, - поделилась пассажирка рейса Владивосток-Москва Оксана Терентьева. – Дети в восторге, пели и танцевали вместе с артистами, настроение перед полетом у всей семьи отличное. Огромное спасибо аэропорту за такой музыкальный подарок!

После завершения мероприятия Деды Морозы и Снегурочки дарили пассажирам сладкий комплимент от аэропорта. А гости воздушной гавани еще долго не отпускали артистов, количество желающих сделать фото с музыкальными Дедами Морозами и Снегурочками около зимней красавицы было несчетное.

- В истории аэропорта песенный флешмоб проходит впервые, - отметила начальник пресс-службы Олеся Мицай. – В 2012 году мы проводили флешмоб, но он был танцевальный. А в этом году мы решили подготовить мероприятие специально к Новому году, чтобы поздравить пассажиров с праздником и пожелать счастливых путешествий в наступающем году.

Пассажиры, сотрудники и гости воздушной гавани отметили, что мероприятие подарило массу положительных эмоций, а сказочная атмосфера еще долго царила в атриуме аэровокзала.

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