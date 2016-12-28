Самые актуальные события на VladNews за 27 декабря

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Чем запомнится приморцам уходящий год?
Потери и открытия Огненной Обезьяны
Горожане сделали подарок новорожденным малышам во Владивостоке
Детки теперь спят за надежными дверями
Владивостокские дети считают Владимира Путина супергероем
Малыши шокировали Деда Мороза
Жители и гости Владивостока увидят новогодний фейерверк в трёх точках
Фейерверк в этом году можно будет увидеть 31 декабря в 22 часа
Библия во Владивостоке подлежит уничтожению
Суд постановил уничтожить 40 экземпляров Библии
Во Владивостоке пойман водитель Lexus с 40 граммами героина в портфеле
Возбуждено уголовное дело
Стали известны последние слова пилота разбившегося самолета Ту-154
Предварительные данные расшифровки речевого самописца лайнера