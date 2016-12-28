Самые актуальные события на VladNews за 27 декабря

Ежедневный дайджест

Владивосток, среда, 28 декабря , РИА Vladnews.

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Чем запомнится приморцам уходящий год?

Потери и открытия Огненной Обезьяны

Горожане сделали подарок новорожденным малышам во Владивостоке

Детки теперь спят за надежными дверями

Владивостокские дети считают Владимира Путина супергероем

Малыши шокировали Деда Мороза

Жители и гости Владивостока увидят новогодний фейерверк в трёх точках

Фейерверк в этом году можно будет увидеть 31 декабря в 22 часа

Библия во Владивостоке подлежит уничтожению

Суд постановил уничтожить 40 экземпляров Библии

Во Владивостоке пойман водитель Lexus с 40 граммами героина в портфеле

Возбуждено уголовное дело

Стали известны последние слова пилота разбившегося самолета Ту-154

Предварительные данные расшифровки речевого самописца лайнера