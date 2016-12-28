Новогодний праздник состоялся в клубе «Антресоль» Молодежного ресурсного центра

Встречать Новый год за пару дней до 31 декабря в кругу друзей из «Антресоли» становится традицией

Владивосток, среда, 28 декабря , РИА Vladnews.

В клубе «Антресоль» Молодежного ресурсного центра администрации приморской столицы 27 декабря состоялась новогодняя встреча, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Юноши принесли печенье и конфеты, девчонки сами приготовили кексы и пироги. В кругу друзей и единомышленников за кружкой чая ребята вспомнили яркие события уходящего 2016 года.

«Для меня уже стало традицией встречать Новый год за пару дней до 31 декабря в кругу друзей из «Антресоли». Нравится, что в этом клубе я могу чему-то полезному научиться. Например, сшить интересную игрушку или узнать о важных исторических событиях. Еще я в этом году благодаря «Антресоли» была волонтером во время разных городских мероприятий», – поделилась ученица 11 класса медицинского лицея при ТГМУ Ирина Подолько.

«Меня порадовало, что я хорошо закончила четверть и со своим цирковым коллективом «Шаривари» поеду в конце января 2017 в столицу Китая. Еще недавно мы выступали на детском утреннике в нашем городе. И, конечно, стараюсь не пропускать мероприятия от Молодежного ресурсного центра. Друзья, желаю вам, чтобы все мечты сбывались!» – пожелала ученица 10 класса школы №74 Полина Яковец.

На новогодней встрече специалисты МРЦ вместе с ребятами сыграли в игры, развивающие воображение, смекалку и рассчитанные на командообразование.

«Эта встреча подвела итоги 2016 года. Отрадно, что она прошла в веселой и дружественной атмосфере. Если смотреть данные за год, то за 12 месяцев специалистами МКУ «Молодежный ресурсный центр» было проведено 897 профилактических мероприятий, в которых приняли участие свыше 23 тысяч несовершеннолетних. И работа с подростками Владивостока в этом направлении будет продолжена», – подытожил директор МКУ «Молодежный ресурсный центр» Андрей Волков.