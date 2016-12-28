Подготовлены сладкие подарки, одежда и игрушки

Владивосток, среда, 28 декабря , РИА Vladnews.

Работники отдела судебных приставов по Лесозаводствому городскому округу не понаслышке знают о материальных проблемах семей, в которых обеспечение детей лежит на плечах только одного из родителей. Именно поэтому судебные приставы регулярно оказывают поддержку воспитанникам детских социальных учреждений, а также ребятам из малообеспеченных и многодетных семей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УФССП по Приморскому краю.

В канун празднования Нового года отдел судебных приставов по Лесозаводскому городскому округу выступил организатором благотворительной акции «Новый год в каждый дом». В рамках акции, в которой также приняли участие Управление Росреестра по Приморскому краю в городе Лесозаводске, сотрудники службы экономической безопасности ПАО «Совкомбанк», ИП Форостенко, ИП Барыкин, ИП Макотрик, ИП Еленко, ИП Скоркина, ООО «Гринлэнд», были подготовлены сладкие подарки, одежда и игрушки. Собранные новогодние подарки были доставлены адресатам из близлежащих сел города Лесозаводска.

- Мы проводим акцию уже пятый год. И в этом году, несмотря на сложную экономическую ситуацию, решили продолжить добрую традицию и подарить детишкам праздник, веру в новогоднее волшебство, почувствовать внимание и заботу - говорит начальник отдела судебных приставов по Лесозаводскому городскому округу Ксения Кошевая.

Судебных приставов в костюмах Деда Мороза и Снегурочки малыши и дети старшего возраста встречали одновременно с радостью и удивлением, рассказывали сказочным персонажам стихотворения и пели песни.