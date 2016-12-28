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Общество

Правительство РФ утвердило концепцию МТК «Приморье-1» и «Приморье-2»

Это один из важнейших макроэкономических проектов всего Дальнего Востока
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, среда, 28 декабря , РИА Vladnews.

Правительство Российской Федерации утвердило концепцию международных транспортных коридоров «Приморье-1», «Приморье-2», соединяющих северо-восточные провинции Китая и порты юга Дальнего Востока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края. Это первый практический шаг на пути формирования российско-китайской управляющей компании, которая будет решать практические вопросы реализации проекта.

Как отметил Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка на пресс-конференции в ТАСС, данная концепция обсуждалась на различных российских и международных экспертных площадках, в том числе на Восточном экономическом форуме, который традиционно проходит в Приморском крае.

«Концепция выражает взгляд Правительства России на принципиальные, основополагающие вопросы развития этих транспортных коридоров. Важно, что такой основополагающий, ориентирующий документ утвержден до конца этого года. Подчеркну, что это ни какая-то константа. Мы исходим из того, что проект будет динамично развиваться», – сказал он.

По словам Александра Галушки, в Министерство поступило официальное обращение Государственного Комитета по реформе и развитию Китая с выражением готовности реализовывать этот проект совместно с российской стороной и прорабатывать все необходимые нормативно-правовые документы.

По его мнению, следующим шагом по созданию международных транспортных коридоров должно стать подписание межправительственного соглашения.

«Мы готовимся к стадии подписания официальных документов, практическому обсуждению форм и методов его претворения на практике. После этого начнется формирование российско-китайской управляющей компании, которая могла бы одновременно и на китайской, и на российской стороне решать практические вопросы реализации проекта», – прокомментировал глава ведомства.

Напомним, международные транспортные коридоры «Приморье-1» и «Приморье-2» являются важнейшим средством реализации транзитного потенциала Дальнего Востока России. Планируется, что основной грузопоток по двум МТК будет обеспечен китайскими грузоотправителями. Потенциальный объем грузовой базы оценивается в 45 миллионов тонн в год. Привлечение данного объема позволит максимально эффективно развить инфраструктуру перевалочных мощностей дальневосточных портов, а также железнодорожную и иную логистическую инфраструктуру.

В настоящее время за счет средств краевого и федерального бюджетов идет строительство автодорог в рамках МТК «Приморье-1». Уже введен в эксплуатацию первый участок автомобильной трассы Владивосток–Находка–Порт Восточный, определен подрядчик строительства второго участка. Также идет реконструкция автодороги Уссурийск–Пограничный–Госграница.

Модернизация международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2» – один из важнейших макроэкономических проектов всего Дальнего Востока. Проект масштабный, поскольку включает в себя и автомобильные дороги, и железнодорожные пути, и морские порты, и пограничные переходы, и другую сопутствующую инфраструктуру.

Учитывая, что требуются большие капиталовложения, Приморье готово заключить с партнером из Китая концессионное соглашение, предусматривающее возврат инвестиций и дивиденды от дохода. Данная финансовая модель была одобрена Правительством РФ.

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