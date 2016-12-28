Обладателями сертификатов по программе «Обеспечение жильем молодых семей в городе Владивостоке» стали 126 семей

Итоги уходящего года

Владивосток, среда, 28 декабря , РИА Vladnews.

В 2016 году в приморской столице продолжила действовать программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Владивостоке», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Администрации Владивостока. В рамках этой программа молодые семьи становятся обладателями субсидий на приобретение или строительство квартир и домов. С начала года обладателями сертификатов на право получить соцвыплату в приморской столице стали 126 семей.

Имея на руках свидетельства, молодые семьи получают выплаты, которые составляют от 30 % до 35 % от стоимости жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства. В этом году выплаты составили от 600 тысяч рублей. Они рассчитываются исходя из норматива стоимости квадратного метра, установленного Министерством строительства (сегодня этот норматив в Приморье установлен в размере 47 407 руб. за квадратный метр). Зависит выплата и от количества членов семьи. Программа реализуется на условиях софинансирования из средств городского, краевого и федерального бюджетов.

«Программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Владивостоке» успешно реализуется в городе с 2009 года, - рассказал начальник управления по учету и распределению жилой площади Сергей Еремин.- Не ошибусь, если предположу, что программа - одна из наиболее известных и популярных среди горожан».

С 2009 года социальные выплаты в рамках программы получили 380 семей Владивостока. В 2017 году реализация программы продолжится.

Также во Владивостоке идет работа по обеспечению горожан жилыми помещениями по договорам социального найма. В рамках этого направления новое жилье получают малоимущие владивостокцы и те граждане, чье жилье признано аварийным. В этом году такое жилье планируется предоставить 43 семьям - для них уже готов новый дом на улице Порт-Артурской. Он стал пятым, построенным в краевом центре по муниципальной программе «Обеспечение доступным жильем жителей города Владивостока» на 2014-2018 годы.