В Приморье приостановлено производство пельменей

Помещение опечатано

Владивосток, среда, 28 декабря , РИА Vladnews.

В Надеждинском районе приостановлена деятельность индивидуального предпринимателя, занимающегося производством пельменей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УФССП по Приморскому краю.

На днях судебные приставы Надеждинского района опечатали помещение, где изготавливалась пищевая продукция. К наказанию в виде административного приостановления деятельности сроком на 14 суток предпринимателя приговорил суд за нарушения в сфере миграционного законодательства. Дело в том, что к производству мясного фарша для пельменей бизнесмен привлек гражданина Узбекистана, при этом у иностранца отсутствовало разрешение на трудоустройство.

Сразу же после получения исполнительного документа судебные приставы выехали на место расположения производственного объекта и вручили должнику постановление о возбуждении исполнительного производства. Помещение, где изготавливались пельмени, было опечатано, о чем был составлен акт.

В течение всего срока административного наказания судебные приставы будут контролировать исполнение постановления суда.