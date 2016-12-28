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Илья Авербух представляет: «Ледниковый период» в «Фетисов Арене»

4 марта зрители смогут увидеть выступление любимых чемпионов и участников телепроекта
Владивосток, среда, 28 декабря , РИА Vladnews.

Их выступление дарит ощущение невесомости. Головокружительные пируэты сменяются еще более невероятными поддержками… И только узоры, оставленные коньками на зеркальном льду, как изящное доказательство того, что эти полёты не во сне, а наяву…

Теперь вы можете увидеть это не на экране телевизора, а своими глазами.

В январе 2017 года будет дан старт новому гастрольному туру «Ледниковый период», который за три месяца охватит 40 городов России и зарубежья. Илья Авербух придумал для поклонников фигурного катания новую оригинальную постановку с потрясающей музыкой и яркими костюмами. Её увидят жители Владивостока и Южно-Сахалинска, Тюмени и Екатеринбурга, Омска и Новосибирска, Ярославля и Воронежа, Саратова и Волгограда, Сочи, Ростова-на-Дону и многих других городов.

Участниками гастрольного шоу станут известные актёры, телеведущие, музыканты, за первыми ледовыми успехами которых вся страна каждую субботу следит в программе «Ледниковый период».

Билеты от 700 рублей

Возрастное ограничение 12+

Начало шоу в 19.00

Запуск зрителей за час до мероприятия

Приобрести билеты на выступление самых именитых и титулованных звезд фигурного катания и участников телепроекта можно уже сейчас в кассах «Фетисов Арены» и ДАЛЬПАРТЕР, на сайте города VL.RU

Телефон для справок: 8(423) 272 - 00 – 00, 8(423) 230-33-14

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