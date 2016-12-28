К пятнице в Приморье потеплеет

Осадки маловероятны

Владивосток, среда, 28 декабря , РИА Vladnews.

В последние дни в Приморье наблюдается похолодание. За последние сутки температура воздуха составила −12…−17 °C, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Во Владивостоке во вторник столбики термометров опустились до −16…−19 °C при сильном ветре.

Сегодня, 28 декабря, погода существенно не изменилась, осадков не ожидается.

Во Владивостоке малооблачно, северный умеренный ветер. В первой половине дня морозно, −17…−15 °C, во второй половине дня столбик термометра поднимется до −8…−11 °C.

Предстоящий ночью в некоторых районах края пройдет небольшой снег. Температура особо не изменится.

В пятницу в Приморье без осадков, в дневные часы рост температуры будет более заметным.