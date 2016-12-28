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Общество

Сотрудники ЖД обвиняются в коррупции

Все трое находятся под домашним арестом
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, среда, 28 декабря , РИА Vladnews.

В Хабаровском крае трое сотрудников ОАО «РЖД» обвиняются в совершении коррупционных преступлений, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Трое работников локомотивного депо города Комсомольска-на-Амуре Дальневосточной дирекции тяги ОАО «РЖД» обвиняются в совершении коррупционных преступлений. Двум лицам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а», «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с вымогательством взятки), третий работник привлекается к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

Должностные лица, выполнявшие организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в государственной корпорации ОАО «РЖД», а именно, два машиниста-инструктора локомотивной бригады, вступив в преступный сговор, посредствам вымогательства, через посредника (третьего работника ОАО «РЖД») получили в качестве взятки денежные средства в сумме 40 тысяч рублей от машиниста локомотивного депо города Комсомольска-на-Амуре за незаконное бездействие и попустительство по службе.

Противоправная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю службы по Комсомольску-на-Амуре.

В настоящее время в отношении троих обвиняемых судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По уголовному делу осуществляется сбор доказательственной базы, расследование продолжается.

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