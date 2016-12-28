Сахалинец, собиравший морских ежей, до сих пор не найден

Материалы поисковых работа переданы правоохранительным органам

Владивосток, среда, 28 декабря , РИА Vladnews.

Житель Сахалина, отправившийся собирать морского ежа, не найден, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВРЦ МЧС России по Приморскому краю.Сегодня, 28 декабря, все материалы по проведению поисковых работ переданы в правоохранительные органы для дальнейшей работы.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало, что 22 декабря, в 16 часов 30 минут, в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что 21 декабря 2016 года во время сбора морского еже пропал мужчина 1980 года рождения в районе города Невельска.

С 22 декабря сотрудниками ГИМС МЧС России был организован поиск пропавшего человека. За прошедшие сутки обследовано 16 км береговой полосы от города Невельска до села Шебунино.

Всего нарастающим итогом обследовано 159 км береговой полосы, 14 кв. км морской акватории, из них 1 кв. км водолазами. Поиск положительного результата не дал.