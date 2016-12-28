Гей убил бойфренда из-за 30 тысяч рублей в Екатеринбурге

Задержанный дал признательные показания

Владивосток, среда, 28 декабря , РИА Vladnews.

В одной из квартир в Екатеринбурге было обнаружено тело 48-летнего мужчины с многочисленными ножевыми ранениями, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Установлено, что преступление мог совершить 30-летний житель Ижевска. Сообщается, что он сообщил приятелю, что у него не хватает 30 тысяч рублей, чтобы погасить кредит. Тот пообещал ему помочь, но потом отказал.

Разгневавшись, преступник, который, как выяснилось, оказался геем, ударил своего бойфренда ножом 26 раз, после чего похитил ювелирные украшения жертвы, которые впоследствии продал за 70 тыс. рублей. После убийства злоумышленник вернулся в Ижевск, однако там он был схвачен сотрудниками полиции.

Задержанный дал признательные показания. В настоящее время обвиняемый заключен под стражу.