Поиск пропавшего в Приморье мужчины продолжается

Его автомобиль был найден заведенным на берегу реки

Владивосток, среда, 28 декабря , РИА Vladnews.

Пропавший приморец 1951 года рождения до сих пор не найден, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВРЦ МЧС России.

Сообщение о том, что мужчина 1951 года рождения 22 декабря 2016 года пропал на реке Черная, в районе села Данильченково Лазовского района поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю. В ходе розыскных мероприятий сотрудниками полиции был найден автомобиль гражданина на берегу реки Черная с заведенным двигателем и включенными фарами, напротив автомобиля находится полынья.

23 декабря в 10 часов утра для оказания помощи полиции в проведении водолазных работ и поиске мужчины выехала группа спасателей Находкинского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Нарастающим итогом обследовано 4200 кв. м подводной акватории при помощи подводного аппарата и 22000 кв. м обследовано водолазами. Поиск результата не дал.

Продолжение поисковых мероприятий запланировано на сегодня.

Всего задействовано 5 человек и 3 единицы техники (1 плавсредство), в том числе от МЧС России - 4 человека и 2 единицы техники (1 плавсредство).