Медики: Январь — самый смертоносный месяц в году

На смертность влияют различные факторы

Владивосток, среда, 28 декабря , РИА Vladnews.

Австралийские ученые выяснили, что январь является самым смертоносным месяцем в году, сообщает РИА VladNews со ссылкой на MED daily.

Как сообщают эксперты, начало года - тяжелое испытание для психики, также в январе третий понедельник месяца признан самым депрессивным.

Отмечается, что на смертность влияют погода, иммунитет и то, что многие тяжело больные люди стараются продержаться до Нового года, чтобы повидаться с родными и, возможно, насладиться праздниками в последний раз. В целом, новогодние праздники — испытание для любого, даже самого здорового организма.

По словам специалистов, людям следует поберечь себя и не злоупотреблять алкоголем и жирной пищей, так как в праздники медицинская помощь может быть оказана несвоевременно.