На вооружение ТОФ поступили новые беспилотники

Новые беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» усилили парк беспилотников, стоящих на вооружении камчатской эскадрильи БЛА Тихоокеанского флота, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ВВО по Тихоокеанскому флоту.
БЛА "Орлан-10" обеспечивают учебно-боевую деятельность частей и соединений Войск и Сил на Северо-Востоке, а также выполняют другие свойственные им задачи в зоне ответственности Тихоокеанского флота, в том числе в арктических широтах.
В 2017 году для расчетов БЛА "Орлан" будет увеличено количество решаемых ими задач и значительно расширена площадь покрытия территории в зоне ответственности.
Следует отметить, что беспилотные летательные аппараты «Орлан-10», хорошо себя зарекомендовали в суровых климатических условиях Камчатского края.