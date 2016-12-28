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Пристрастие к алкоголю контролирует особый ген, - ученые

Специалисты провели исследование
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, среда, 28 декабря , РИА Vladnews.

Ученые в ходе эксперимента выяснили, что за желание выпить отвечает ген KLB, сообщает РИА VladNews со ссылкой на PNAS.

Специалисты в ходе исследования установили, что данный ген присутствует у 40% населения Земли.

Эксперты также провели исследование на лабораторных мышах, которым удалили контрольный ген KLB. В сравнении с контрольной группой у подопытных грызунов отмечалось явное пристрастие к алкоголесодержащим напиткам. То есть, по сути, вышеуказанный ген и его мутации "оберегают" человека от пагубной привычки и желание употреблять алкоголь.

По словам специалистов, данный эксперимент поможет снизить к минимуму показатели алкоголизма в мире.

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