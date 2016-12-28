Более 30 раз за сутки огнеборцы Дальнего Востока выезжали на вызовы

Спасено четыре человека

Владивосток, среда, 28 декабря , РИА Vladnews.

В период с 27 по 28 декабря на Дальнем Востоке ликвидировано более 30 возгораний, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВРЦ МЧС России.

По оперативной информации источника, 38 пожаров ликвидировано на территории Дальнего Востока, 25 из них произошло в жилом секторе. Ранее РИА VladNews сообщало о том, что наибольшее количество пожаров произошло в Приморском крае – 16 пожаров.

За сутки в регионе при пожарах спасено 4 человека. Для ликвидации загораний и пожаров всего привлекались 460 человек и 123 единицы техники.