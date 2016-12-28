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Общество

Почти три миллиона туристов посетили Приморье в 2016 году

Региону есть, чем похвастаться
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 28 декабря , РИА Vladnews.

Около трех миллионов туристов посетили Приморский край в уходящем году, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края. Поток туристов в край увеличился практически на миллион – по предварительным данным он составит около трех миллионов человек за год.  Более полумиллиона из них - иностранные граждане, 2,5 миллиона человек – россияне. 

Приморский край традиционно является лидером по количеству туристов на Дальнем Востоке России, аккумулируя более 70% от общего объема турпотока. Что касается иностранных граждан, по итогам девяти месяцев их количество достигло почти полумиллиона человек. Основные контрагенты – это Китай и Республика Корея, турпоток из этих стран демонстрирует стабильный, динамичный рост – более 60%.

В уходящем году Приморье посетило более 350 тысяч гостей из Поднебесной, рост турпотока по соглашению о безвизовом обмене тургруппами составил около 68%. Турпоток из Южной Кореи в край вырос в среднем на 60% и по итогам года составит около 46 тысяч человек.

Ярким свидетельством успехов Приморья в продвижении на мировых рынках стало расширение географии туристов: хороший рост показал турпоток из европейских стран и Австралии, и это уже не единичные цифры, а понятная тенденция.

Большой рост показал и рынок чартерных авиаперевозок – более 30%, в первую очередь из Китайской Народной Республики. Планируется сохранить эту тенденцию и в следующем году.  

Важным итогом стало увеличение количества заявленных судозаходов круизных лайнеров на следующий год. Фактически подтвердились 12 судозаходов, в два раза больше, чем в текущем году. Еще по пяти судозаходам сейчас идут переговоры, в том числе с компаниями из КНР.

Среди главных достижений года - Тихоокеанский туристский форум, который приобрел статус всероссийского, создание межрегионального туристского бренда «Восточное кольцо России» и вхождение приморского туристко-информационного центра в тройку лучших ТИЦ в России.

Точками роста призваны стать туристские кластеры «Приморское кольцо», «Изумрудная долина», «Пидан», «Теплое море», интегрированная развлекательная зона «Приморье», где второй год успешно работает самое большое казино в России, а другие инвесторы находятся в активной стадии строительства.

Отметим, что Приморский край стабильно входит в ТОП-10 самых привлекательных для туристов российских регионов, по версии различных авторитетных источников, а также в тройку самых популярных запросов в поисковых системах интернета. Значительный рост турпотока в Приморье ожидается после вступления в силу упрощенного визового режима для иностранных граждан в рамках Свободного порта Владивосток. Регион должен стать восточными воротами России для азиатских туристов.

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