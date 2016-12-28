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Происшествия

Спешащие на вызов пожарные вручную отодвинули автомобиль, мешающий проезду

Спасатели не смогли добраться до места происшествия быстро
Фото: Скриншот Фото: Скриншот
Владивосток, среда, 28 декабря , РИА Vladnews.

Сегодня, 28 декабря, во Владивостоке автомобиль блокировал дорогу пожарной машине, которая спешила на вызов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Экипажи ДПС.

Автомобиль Nissan Murano перегодил выезд своей парковкой. Спасатели не дождались нерадивого хозяина, который хаотично припарковал свою машину, и саморучное попытались подвинуть авто.

Напомним, что в начале декабря в Общественной Палате обсудили вопрос о беспрепятственном доступе экстренных служб во дворы, а также отсутствия последствий от «тарана» автомобиля, мешающим проехать к месту происшествия.

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