В Приморье вместо сотрудника ДПС на трассе работает Дед Мороз

В центре Артема работает новогодний экипаж ДПС

Владивосток, среда, 28 декабря , РИА Vladnews.

Дед Мороз переквалифицировался в приморского полицейского, сообщает РИА VladNews со ссылкой на @dps_artem.

Сегодня автолюбителей Артема останавливали не сотрудники ДПС, а Дед Мороз. По словам очевидцев, в районе Дворца культуры города обосновался экипаж с новогодними персонажами. В их числе и Дед Мороз, и Снегурочка. При виде главного сказочного персонажа новогодних праздников, настроение у автолюбителей улучшается.

Креативные пользователи популярной соцсети уже успели присвоить необычному сотруднику ДПС символическое имя - "Дед Ментоз". Другие шутят на тему того, что теперь при остановке придется рассказывать новогодний стишок деду.