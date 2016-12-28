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Общество

В Приморье вместо сотрудника ДПС на трассе работает Дед Мороз

В центре Артема работает новогодний экипаж ДПС
Фото: @dps_artem Фото: @dps_artem
Владивосток, среда, 28 декабря , РИА Vladnews.

Дед Мороз переквалифицировался в приморского полицейского, сообщает РИА VladNews со ссылкой на @dps_artem.

Сегодня автолюбителей Артема останавливали не сотрудники ДПС, а Дед Мороз. По словам очевидцев, в районе Дворца культуры города обосновался экипаж с новогодними персонажами. В их числе и Дед Мороз, и Снегурочка. При виде главного сказочного персонажа новогодних праздников, настроение у автолюбителей улучшается. 

Креативные пользователи популярной соцсети уже успели присвоить необычному сотруднику ДПС символическое имя - "Дед Ментоз". Другие шутят на тему того, что теперь при остановке придется рассказывать новогодний стишок деду. 

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