Владивостокские дети считают Владимира Путина супергероем

Малыши шокировали Деда Мороза

Владивосток, среда, 28 декабря , РИА Vladnews.

На утреннике в Краевой детской клинической больнице №1 дети шокировали Деда Мороза, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Для маленьких пациентов больницы волонтеры и неравнодушные жители Владивостока организовали детский праздник, в котором принимали участие всеми любимые персонажи и известные мультипликационные герои.

Первым к ребятам вышел Дед Мороз, с которым они спели песни, поводили хоровод и рассказали стихи. После чего волшебник предложил детям позвать своего помощника, но перед этим он поинтересовался, каких супергероев знают ребята.

Однако типичные герои, такие как Человек-Паук, Халк, Бэтмен ушли на второй план, когда маленький мальчик назвал своего супергероя – «Человек-Путин». На несколько секунд Дед Мороз потерял дар речи, а в зале раздался смех взрослых.

Стоит отметить, что детям с раннего возраста прививают дух патриотизма. Ребята уже в детских садах знают, кто является президентом нашей страны. И зачастую современные малыши на вопрос «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» отвечают не «космонавтом», а «президентом».