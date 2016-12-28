Новогодним настроением с удовольствием делится и 8 канал. Журналисты поздравили детей с наступающими праздниками и подарили им сладкие и полезные подарки. В ответ ребята подготовили сюрпризы и для съемочной группы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
8 канал поздравил воспитанников детдома в поселке Новый
Сотрудники канала приезжают к ребят уже не в первый разВладивосток, среда, 28 декабря , РИА Vladnews.
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