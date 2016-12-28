Спасатели продолжают находить в Черном море фрагменты самолета и тел погибших

Поисковая операция продолжается в круглосуточном режиме

Владивосток, среда, 28 декабря , РИА Vladnews.

Во вторник, 27 февраля, во время поисковой работы в акватории Черного моря специалисты нашли большое скопление фрагментов разбившегося Ту-154 и человеческих тел, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Специалисты обнаружили 60-метровый обломок и два фрагмента размерами от 2 до 5 метров. Отмечается, что все они были обнаружены на расстоянии 4,5 км от берега на глубине 20 метров. Также спасатели продолжают находить фрагменты тел погибших в страшной авиакатастрофе в Адлере.

Как ранее сообщало РИА VladNews, в воскресенье, 25 декабря, в Краснодарском крае потерпел крушение самолет Ту-154, на борту которого находились 92 человека, все они могли. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Ранее со дна были подняты «два черных ящика». В СМИ уже появилась информация о расшифровки самописцев и о последних словах пилотов.

Расследование продолжается.